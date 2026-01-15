Se postergó la aplicación del nuevo esquema de subsidios a la luz y el gas

La puesta en marcha del nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz, gas y garrafas se postergó y recién comenzaría a aplicarse en febrero. El impacto en las boletas se verá un mes después.

El retraso se debe a que aún no se publicaron los decretos reglamentarios necesarios y la Secretaría de Energía no oficializó los nuevos precios del gas y la generación eléctrica. Sin estos pasos administrativos completados, el modelo de subsidios no puede entrar en vigencia.

Una vez finalizados los trámites, el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) se aplicará de manera efectiva y el impacto en las boletas será visible desde marzo.

¿Qué busca el nuevo esquema?

El nuevo esquema reemplaza la segmentación por ingresos vigente desde 2022. La medida simplifica las categorías residenciales: ahora solo habrá dos grupos, hogares que reciben subsidios y hogares que pagan el costo pleno de la energía.

El SEF busca trasladar gradualmente los costos reales de la energía a los usuarios, incentivar un consumo más eficiente y garantizar el acceso a un nivel básico de energía para los sectores más vulnerables. La asistencia se limitará a hogares con ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), según datos del Indec de noviembre de 2025.

