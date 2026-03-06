El Gobierno promulgó la reforma laboral: cambios en contratos y vacaciones

El Gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y rige desde este 6 de marzo, luego de la sanción en el Congreso la semana pasada.

La norma introduce modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo y en otros aspectos del régimen laboral. La reforma incluye un total de 25 capítulos que buscan flexibilizar ciertos mecanismos laborales.

Entre los cambios más destacados se encuentra un banco de horas voluntario (permite compensar horas extraordinarias con tiempo de descanso) y el fraccionamiento de vacaciones por acuerdo entre empleador y trabajador. Además, la ley prevé la creación optativa de un Fondo de Cese Laboral, como alternativa para atender desvinculaciones.

El texto oficial señala que la Ley 27.802 se promulga “en uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional” y detalla que sus disposiciones no serán aplicables a trabajadores de la Administración Pública, personal de casas particulares, empleados agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regulados por el Código Civil y Comercial.

La promulgación marca el inicio de la aplicación de la reforma, que comienza a regir de manera inmediata para los sectores privados incluidos en la normativa.