Un bache en la ruta provocó el despiste y vuelco de un auto: dos heridos

El siniestro se registró en horas de la madrugada de este martes. 

Por El Litoral

Martes, 17 de diciembre de 2024 a las 15:19

Dos personas sufrieron heridas tras el despiste y vuelco de un auto en la Ruta Nacional 14, informaron este martes fuentes policiales. 

El siniestro se registró en la madrugada del martes cuando un vehículo marca Renault Clio que circulaba en sentido Sur Norte, desde Curuzú Cuatiá hacia Posadas, terminó volcando. 

En el rodado, viajaban dos personas identificas como  Víctor Rodríguez y Rocío Giménez, quienes relataron que el accidente se dio producto de que golpearon un bache, lo que produjo que pierda la estabilidad y posteriormente vuelca sobre la cinta asfáltica. 

Producto del siniestro, la mujer y el hombre fueron trasladados al hospital de Alvear, donde reciben las primeras atenciones, el facultativo de turno, diagnóstica lesiones de carácter leves.

En el lugar trabajaron Gendarmería Nacional y Policía de la Provincia de Corrientes.

 

