Insólito: faenaron 12 ovejas y apresaron a tres cuatreros en operativos en Bonpland

En lo que se consideró un duro golpe al cuatrerismo en la zona de la costa del Río Uruguay tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron apresados en la localidad de Amado Bonpland con un total de 12 ovejas faenadas, cuyo origen sería delictivo en perjuicio de ganaderos del lugar.

El procedimiento fue realizado por los integrantes de la Policía Rural y Ecológica local, en el marco de un operativo tipo sorpresa montado el miércoles por la tarde -alrededor de las 18.30- sobre un camino vecinal que comunica con campos situados en áreas alejadas del casco urbano.

Los móviles policiales se ubicaron en ese sector donde empezaron a identificar personas y verificar las documentaciones vehiculares.

Mientras permanecían sobre el sendero, arribó una motocicleta con dos personas a bordo que trasladaban dos bolsas arpilleras cargadas con aparentes productos cárnicos.

Los sospechosos se alejaron al advertir que los policías buscaron identificarlos para saber qué llevaban.

Durante ese accionar, los jóvenes arribaron hasta una casilla de madera ubicada en cercanías de un aserradero, donde arrojaron las bolsas que llevaban y también la motocicleta para entrar con urgencia a la finca.

Según detallaron los efectivos, al cabo de un rato del interior de la propiedad salieron primeramente dos personas que se mostraron de forma hostil con los uniformados, aunque después de mantener un diálogo manifestaron de que harían entrega en forma voluntaria de otros elementos que tenían en la casa.

Acto seguido sacaron un total de seis bolsas más similares a las dos primeras que habían arrojado a la calle.

En esas circunstancias, los policías procedieron a la aprehensión de tres personas del sexo masculino de 17, 19 y 20 años.

También secuestraron una motocicleta marca Suzuki 125 de color roja y la cantidad de 12 ovejas ya faenadas que estaban listas para ser comercializadas, atento que le extrajeron el cuero con lana y la cabeza.

Los productos cárnicos fueron todos trasladados a la sede policial, donde procedieron además a la correcta identificación de los demorados con domicilio en la localidad de Amado Bonpland.

Por el hecho, la fiscal en turno de Paso de los Libres, Daniela Di Tomaso impartió directivas para que se inicien actuaciones caratuladas “de oficio por supuesto abigeato, agravado por la participación de un menor, por flagrancia”.

La investigación continuará con la obtención de más evidencias vinculadas con el delito, y en tal sentido anticiparon que se prevén allanamientos.

