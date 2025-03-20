Con el cuento de un “premio de Telekino” despojaron millonarios ahorros a una mujer

Una mujer de 79 años denunció en Posadas, Misiones que dos personas se apoderaron de una fuerte suma de dinero y joyas, que formaban parte de los ahorros de toda su vida, mediante engaños al hacerle creer que le cedían un cartón ganador del Telekino por un premio de $900 millones.

Por el hecho, detuvieron en Corrientes a una mujer en tanto que buscan a su cómplice que se habría quedado con todo el botín.

El ilícito ocurrió el pasado 13 de marzo, cuando una mujer de 79 años fue abordada en el centro de Posadas, por dos mujeres que se presentaron como perdidas y necesitaban ayuda. Las estafadoras, alegaron haber ganado más de 900 millones de pesos en el Telekino, por lo que mencionaron que tenían miedo de andar con la boleta ganadora, ya que no eran de la ciudad, según publicó el diario Territorio.

Luego, durante una charla de “confianza”, convencieron a la víctima para que las llevara a su hogar, donde luego de distracciones y en un "acto de confianza" le pidieron sus ahorros.

Esto con el argumento de que así iban a tener mayor respaldo o una garantía, dejándole junto a ese dinero, el extracto con el jugoso premio.

De ese modo, la distrajeron y se hicieron de 7 mil dólares, 7 mil euros, 7 mil reales, además de joyas en oro.

Posteriormente huyeron.

Una vez que la vícitma advirtió de la maniobra delictiva se presentó ante la Comisaría Primera a radicar la denuncia y en consecuencia la Policía analizó cámaras de seguridad del sistema 911 para identificar a las delincuentes.

Eestablecieron que las dos mujeres se habían movilizado en taxi por lo cual ubicaron al chofer que recordó a sus “pasajeras” quienes pagaron un viaje a Ituzaingó.

La investigación continuó con un pedido de colaboración a la Policía de Corrientes para dar con las fugitivas.

Luego de un trabajo conjunto, lograron apresar a una de las acusadas, una mujer de 46 años, que ya fue trasladada a Posadas. Por otra parte, siguen con la búsqueda de la cómplice, que sería de nacionalidad boliviana y tendría en su poder el botín.