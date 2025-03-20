La Policía detuvo a más de una veintena de personas en un operativo de contralor

La Policía de Corrientes informó que el miércoles realizó múltiples detenciones y secuestros de vehículos durante un operativo de contralor en la capital correntina.

En la zona de influencia del destacamento San Marcos se desplegó un operativo de identificación de personas y control de documentación vehícular. Esta acción se realizó en colaboración con efectivos de la Comisaría Séptima Urbana y grupos motorizados.

Como resultado del operativo se detuvieron a 22 personas para averiguación de antecedentes policiales. Además, se secuestró preventivamente un total de 20 motocicletas por no contar con la documentación requerida.

Los demorados y lo secuestrado fueron puesto a disposición de la Justicia y trasladados a la mencionada comisaría, donde se prosigue con los trámites de rigor.