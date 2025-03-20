¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Por averiguación de antecedentes

La Policía detuvo a más de una veintena de personas en un operativo de contralor

Además, se secuestraron 20 motocicletas que no contaban con la documentación requerida.

Por El Litoral

Jueves, 20 de marzo de 2025 a las 08:16

La Policía de Corrientes informó que el miércoles realizó múltiples detenciones y secuestros de vehículos durante un operativo de contralor en la capital correntina.

En la zona de influencia del destacamento San Marcos se desplegó un operativo de identificación de personas y control de documentación vehícular. Esta acción se realizó en colaboración con efectivos de la Comisaría Séptima Urbana y grupos motorizados.

Como resultado del operativo se detuvieron a 22 personas para averiguación de antecedentes policiales. Además, se secuestró preventivamente un total de 20 motocicletas por no contar con la documentación requerida.

Los demorados y lo secuestrado fueron puesto a disposición de la Justicia y trasladados a la mencionada comisaría, donde se prosigue con los trámites de rigor.

