Disparo contra un gendarme en Corrientes: identifican a dos menores y secuestran un arma

La Policía de Corrientes informó este lunes que secuestraron un arma de fabricación casera e identificaron a dos menores de edad por el caso donde el vehículo de un oficial de Gendarmería recibió un disparo en la localidad correntina de Paso de los Libres.

Se trata del hecho que ocurrió el 3 de enero, en horas de la siesta, cuando un efectivo de una fuerza nacional circulaba con su familia por la avenida Jorge Newbery y advirtió que un proyectil, aparentemente de arma de fuego, había impactado contra su vehículo.

Tras esto, la fuerza inició distintas tareas investigativas que permitieron avanzar con la solicitud de órdenes judiciales y llevaron adelante dos allanamientos en una viviendas del barrio Las Flores.

Durante los procedimientos, los uniformados identificaron a dos menores de 13 y 14 años, quienes fueron señalados como presuntos autores, y secuestraron un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, la cual estaría directamente vinculada al hecho investigado.

Los menores y el arma incautada quedaron a disposición de la autoridad fiscal en turno, mientras continúan las diligencias correspondientes en la dependencia policial actuante.