Corrientes: una mujer y su hijo de 5 años permanecen graves tras un choque en Saladas

Un siniestro vial dejó a una mujer y a su hijo de 5 años internados en terapia intensiva, con múltiples fracturas. El hecho ocurrió ayer en Saladas, alrededor de las 14.30, y los otros involucrados en el choque se dieron a la fuga.

Según se informó, las víctimas fueron embestidas por otra moto que habría cruzado el semáforo en rojo a alta velocidad. El conductor se escapó tras el impacto y hasta el momento no fue identificado.

La motocicleta involucrada sería de color blanco, sin patente visible, y sus ocupantes no llevaban casco. De acuerdo a los datos disponibles, se presume que tanto el conductor como su acompañante serían menores de edad y podrían presentar lesiones.

Las víctimas

El niño sufrió fractura de clavícula, lesiones en el hombro y golpes en el rostro y la cabeza. Su madre presenta fracturas múltiples y deberá ser sometida a una cirugía compleja en uno de sus brazos, con un alto costo económico. Ambos continúan internados en estado delicado.

Familiares de las víctimas realizaron un pedido público a la comunidad para aportar cualquier información que permita dar con el motociclista prófugo. Los datos pueden comunicarse a los teléfonos 3782-548933 o 3782-522768.