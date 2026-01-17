Detuvieron en Corrientes a un hombre con pedido de captura por homicidio en Buenos Aires

Un hombre con pedido de captura por un homicidio en la provincia de Buenos Aires fue detenido el viernes por la mañana en la ciudad de Corrientes. El operativo lo realizó la Dirección de Investigación Criminal de la Policía provincial.

El procedimiento se concretó luego de un pedido de colaboración de la Policía de Buenos Aires. Se informó que el sospechoso podía encontrarse oculto en territorio correntino tras su presunta participación en el hecho.

A partir de esa información, se desplegó un operativo que incluyó policías de civil, quienes, cerca de las 10, lograron localizar al hombre en la zona de la terminal de ómnibus, durante controles en micros de larga distancia.

Detenido y avances en la causa

El detenido fue identificado como Gómez, de 49 años, con domicilio en el partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Tras su captura, quedó a disposición de la Justicia.

Según se informó, el hombre será trasladado en las próximas horas a la provincia de Buenos Aires, mientras continúa la investigación relacionada con la causa por homicidio que investiga la Justicia bonaerense.