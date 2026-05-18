Corrientes: en diferentes operativos se detuvo a un hombre con pedido de captura

La Policía de Corrientes informó que realizó detenciones en la ciudad Capital durante este lunes y la noche del domingo. Uno de los demorados tiene pedido de captura.

Efectivos del Comando de Patrullas realizaron procedimientos preventivos en el microcentro y sobre una de las principales avenidas.

El primer procedimiento se concretó el domingo, alrededor de las 21.30. Personal policial que recorría la calle Catamarca al 900 observó a un sujeto que miraba de forma sospechosa el interior de los autos estacionados, generando inquietud entre los transeúntes.

Por tal motivo se identificó a un hombre de 29 años, quien no pudo justificar su presencia en la zona ni explicar su accionar.

En la madrugada de este lunes una patrulla que circulaba por Avenida Maipú y calle Valparaíso divisó a otro individuo realizando maniobras de observación sobre los vehículos de la cuadra.

Tras ser demorado e identificado, el cruce de datos arrojó que el hombre registraba un pedido de captura activo requerido por las autoridades judiciales.

En ambos casos, los sujetos fueron trasladados a las comisarías correspondientes, donde se iniciaron los trámites de rigor.