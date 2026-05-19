Luis Petri fue denunciado por comprar un avión sobrevaluado y con fallas técnicas

La diputada Marcela Pagano denunció al exministro de Defensa Luis Petri por presuntas irregularidades en la compra de un avión para la Fuerza Aérea Argentina. Según la presentación, la aeronave fue adquirida por un monto que superaba ampliamente su valor estimado y llegó con fallas técnicas registradas por la propia fuerza.

La denuncia, radicada en la Justicia Federal, también alcanza a funcionarios del Ministerio de Defensa y militares que habrían intervenido en la operación.

En la denuncia figura la compra, realizada en 2025, de un Embraer ERJ-140LR a la firma estadounidense Regional One Inc. por 4.085.000 de dólares. Para Pagano, el avión tenía un valor de mercado de 2.300.000 de dólares aproximadamente.

Una compra con muchas irregularidades

La diputada del bloque Coherencia afirma que el proceso estuvo marcado por decisiones difíciles de explicar. En la denuncia sostiene que el pliego habría sido elaborado para beneficiar a un proveedor determinado y señala un dato que considera revelador: el avión ya tenía los colores de la Fuerza Aérea Argentina desde 2023, dos años antes de que se abriera formalmente la licitación.

Pagano también pone el foco en la responsabilidad política de Petri. Según el escrito judicial, una impugnación presentada por la empresa Alpha Aviation llegó al propio Ministerio de Defensa en julio de 2025. A eso suma que una investigación interna sobre posibles irregularidades habría quedado archivada.

Un avión con fallas

Otro de los puntos que tensionan el expediente es el estado en que habría sido recibida la aeronave. La denuncia asegura que la Fuerza Aérea documentó 19 deficiencias técnicas graves, entre ellas fugas de aceite, corrosión y desgaste en mandos de vuelo.

Ante este caso, el actual diputado y exministro negó haber encubierto maniobras irregulares y sostuvo que impulsó una denuncia penal antes de dejar el cargo.

Página 12