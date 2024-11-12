"Un paso sobre la orilla" llega al Vidal: "Es una obra que tiene mucho de Corrientes"

La muestra "Un paso sobre la orilla" de Andrés Romero Von Zeschau llega este miércoles 13 al Museo Provincial de Bellas Artes "Juan R Vidal" desde las 20. En Hoja de Ruta, el artista oriundo de Empedrado detalló en qué consiste la obra que conjuga colores, fauna y flores y una inspiración correntina.

"La obra se desarolla en el paisaje local y de la zona. Siempre trato de darle un giro comunicativo que pueda ir más allá, que pueda sugerir algo", explicó el artista. "Siempre sigo la premisa de que hay que pintar lo que no se ve", sostuvo.

En cuanto a los colores, Romero detalló que "las bases que uso son rojizas y tienen que ver con la entraña del cuadro donde abunda el color ladrillo". "Me gusta trabajar porque al tener una base de un color te permite que la temperatura del cuadro esté unificada", dijo.

El ladrillo es parte activa de la obra. "Desde chico tuve contacto, hay algo afectivo. Mi papá trabajó en construcción y por eso es parte", sostuvo.

Más sobre "Un paso sobre la orilla"

Las obras de Andrés Romero von Zeschau reunidas en esta muestra conforman una selección de diferentes series y proyectos que abarcan los últimos siete años de su producción artistica. Objetos, animales personas, concebidos en un ambiente tan familiar como inquietante, emergen en la pintura para explorar un territorio que ra más alldi y que busca alegorizar la construcción de la imagen.

A traves del óleo y el fresco, el misterio del monte se asoma lejos de un vano regionalismo para ofrendarles frescura de rio a clementos propios del universo litoraleño y convertirlos en el lenguaje mismo de la materia pictórica: los ladrillos de la ribera del Paraná inflan su vientre y tiñen la entraña de la pintura, alentados por el ocre rugiente del carayá, mientras el azul distante de una palmera espía, entre los ecos sordos del pastizal, un mas allá: la indiferencia del asfalto o la deriva de un barco carguero.

Pero lo cálido de las obras no viene solo por el calor en el que flamean las ladrillerias ni por las ardientes tacuaras que prometen un andamiaje a los cuadros; lo calido proviene también de las referencias a la historia de la pintura que, agazapadas el horizonte del lienzo, en meditativas como barrancas que contemplan el fluir de las aguas, permanecen disimuladas como velas a la luz del dia, e invitan a dar un paso sobre la orilla para verlas mejor.

