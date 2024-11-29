Recomendación ante la rabia: "Cuidar a las mascotas y a los niños"

El Ministerio de Salud Pública confirmó este miércoles que un caso positivo de rabia en un murciélago en la localidad correntina de Goya. En diálogo con Hoja de Ruta, el médico veterinario Pedro Depiaggio, destacó la importancia de cuidar a las mascotas con la vacunación y controlar a las infancias.

"Siempre llevamos a cabo operativos y en este caso se hace casa por casa. Siempre cuando hay una mordedura uno actúa, mandamos la muestra a los laboratorios en Corrientes y ahí nos confirman. El murciélago portador puede perros y gatos todos los años y lo mejor que se puede hacer es aplicar la vacuna, es obligatoria", señaló.

El profesional además recomendó tener cuidado con las infancias. "Las criaturas por ahí los toman como que es un juguete y por ahí puede pasar el accidente. Entonces la recomendación es la prevención, la vacunación de perros y gatos todos los años a partir de los tres meses de edad", mencionó.

Ante la presencia de un murciélago, es necesario "llamar a las autoridades directamente".

Tratamiento

La rabia es una zoonosis de origen viral que afecta al sistema nervioso central de todas las especies de mamíferos, incluido el hombre.

La forma de propagación a personas y mascotas es a través de mordeduras y rasguños de animales con rabia. En esa línea, las tareas de prevención radican en la vacunación de cada año a los perros y gatos contra la rabia a partir de los 3 meses de edad y durante toda su vida.

En caso de sufrir una mordedura de un animal, lavar la herida con abundante agua y jabón. No colocar alcohol ni otro desinfectante. Concurrir rápidamente al centro de salud más cercano para ser evaluado por un profesional de salud, quien evaluará la necesidad de profilaxis antibiótica, antitetánica y antirrábica de acuerdo a las características del accidente.

