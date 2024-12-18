Fiestas de Fin de Año y las infancias: "Mantener el contacto e incluirlos es clave"

Flavio Serra, médico pediatra y neonatólogo, pasó por Hoja de Ruta y contó sugerencias a tener en cuenta en las vacaciones con las infancias. La importancia del aire libre y trabajar el incluirlos en las preparaciones de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

"Es importante cuidarnos y disfrutar. Nuestra cabeza y sobre todo a veces como padres, como adultos también, está lleno de creencias y de temores que hacen que se limite mucho la posibilidad de salir al aire libre, disfrutar y más. Y hoy un enemigo del disfrute y del aire libre son las pantallas. Entonces me gustaría que más allá de las recomendaciones que tenemos que tener con el verano y demás, sepamos que cuanto más estemos fuera de las pantallas, mejor", analizó el doctor.

"Cuando más estemos al aire libre nuestra cabeza entra en ese silencio que nos ayuda a sentirnos mejor, a revalorar lo interno, a mejorar nuestra salud y no dejar que esa jaula de grillos que tenemos en la cabeza nos llene de preocupaciones, de miedos, de esa vorágine diaria que termina haciendo que el día parezca que no fue fructífero, que lo que hicimos no es suficiente o que está por pasar algo malo y que nosotros tenemos que prevenirlo", señaló en relación a las ansiedades y angustias.

"Me parece fundamental en esta altura y con toda la responsabilidad que tenemos los padres hoy, mantener siempre el contacto", dijo. Además, Serra destacó que "el recuerdo y el aprendizaje, es a base de emociones. Todo lo que provoca algún tipo de emoción en nosotros se va a recordar y se va a aprender", agregó.

En el caso de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, Serra destacó la importancia de incluir a las infancias en los preparativos de las Fiestas. "Ese tipo de momentos y esa transmisión de generación en generación, de padres a hijos, va generando una sensación de pertenencia que ayuda mucho y realmente mucho cuando uno va transitando en la vida", destacó.

