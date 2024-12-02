Ludopatía: "Hay chicos que apuestan la cuota del colegio, es una adicción"

La directora ejecutiva de la Fundación Padres, María Pía Castillo, dialogó en el programa Mucho Humo de El Litoral Radio sobre el informe "Radiografía de las apuestas adolescentes online en Argentina".

Dicho texto revela que un 17% de los adolescentes de entre 12 y 18 años participa en apuestas online, muchas veces sin el consentimiento de sus padres.

Además, El 69% considera que el uso de billeteras virtuales facilita su acceso a juegos de azar. La mayoría apuesta por curiosidad o con la esperanza de obtener ganancias rápidas.

El estudio también muestra que un tercio de los jóvenes ya tiene acceso a cuentas bancarias propias.

Mirá la entrevista completa