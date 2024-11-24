Realizarán un acto por el Día de la Eliminación de la violencia contra la Mujer

El Gobierno de la Provincia dio a conocer este domingo que realizarán un acto por el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer en la capital correntina.

El mismo será este lunes 25 de noviembre a las 10 en el Salón Verde de Casa de Gobierno.

En dicho marco, la senadora provincial, Sonia Quintana presentará el proyecto de ley de incorporación de Licencia por Violencia de Género y por su parte, la diputada provincial, Andrea Giotta hara lo propio con el proyecto de ley de inclusion social.

Además, el presidente del Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de Datos, Francisco Bosco, presentará el trabajo de registración de datos.

Acompañaran dicha actividad la directora del Centro de Monitoreo y Atención a víctimas de violencia familiar y de género, Claudia Romero Valdés y la directora del Centro de Atención Jurídico Integral a víctimas de violencia de género, Daniela Andraus.



