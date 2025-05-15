"Vamos a tomar medidas severas", dijo la Ministra de Educación sobre el caso de bullying

Tras el caso de bullying en una escuela de la localidad correntina de Alvear, la ministra de Educación, Práxedes López, y dijo que “vamos a tomar medidas severas”.

La funcionaria recordó que “nos dejó una marca Paso de la Patria”, en referencia a otro caso a principios de abril que se judicializó y donde las victimarias de una alumna sufrieron sanciones disciplinarias, prohibiéndoles asistir a clases de forma presencial.

"Queremos que se usen de manera adecuada los celulares en las aulas, vamos a trabajar con las familias”, dijo López en declaraciones a los medios y agregó que “van a haber acciones concretas, para que las cuestiones de bullying se resuelvan dentro del seno de la institución”.

Sobre la toma de acciones, la ministra sostuvo que se aplicarán “a todos, pues la institución tiene que saber y tiene que estar contenida. No puede haber ningún joven sin la supervisión de un adulto” y mencionó que la agresión “si se da en aula, tiene que estar el preceptor, si se da en un recreo o en clases, tiene que estar un profesor“.

“Tenemos que ser responsables de ellos -por los alumnos- y tenemos que estar anticipando”, dijo la ministra sobre estos tipos de casos.

La ministra adelantó que tomará recaudos no solo en la cuestión física de la víctima tras recordar el video donde se ven los golpes que recibió, a lo que agregó que “Salud Mental nos va a acompañar en ese sentido”.