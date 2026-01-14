Corrientes: repararon el bache detectado en la banquina de la Ruta Nacional 12

El bache que había sido detectado este martes sobre la vera de la Ruta Nacional 12, en Corrientes, fue finalmente reparado durante la tarde de este miércoles, según confirmaron fuentes vinculadas a las tareas de mantenimiento vial. La calzada se encontraba con un gran cráter que ponía en riesgo a ciclistas y automovilistas.

Cráter en la banquina de ruta 12

El deterioro se había registrado a la altura del kilómetro 1062, en jurisdicción de la localidad de San Cosme, y había generado preocupación debido al intenso tránsito que circula diariamente por ese corredor que conecta a varias ciudades del interior provincial.

La situación fue advertida inicialmente por la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cosme, que alertó sobre la presencia de un socavón en la zona y solicitó a los conductores extremar los cuidados al transitar por el lugar.

El daño se encontraba específicamente sobre la bicisenda ubicada en la mano derecha, en sentido de circulación San Cosme–Ramada Paso, un sector utilizado tanto por ciclistas como por automovilistas, lo que incrementaba el riesgo de posibles accidentes.

Tras la difusión del aviso preventivo y los reclamos de los vecinos, durante la jornada de este miércoles se concretaron los trabajos de reparación correspondientes, logrando restablecer las condiciones de seguridad en ese tramo.

De esta manera, quedó solucionado un inconveniente que se sumaba a otros episodios similares registrados en los últimos meses sobre la Ruta 12, una de las principales arterias de la región.

Desde los organismos intervinientes reiteraron la importancia de realizar controles periódicos sobre el estado de la calzada y agradecieron el aporte de la comunidad y de los bomberos, cuya rápida advertencia permitió actuar a tiempo.