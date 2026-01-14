Mburucuyá calienta motores para el Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional

Mburucuyá lanzó oficialmente la 57ª edición provincial y 21ª edición nacional del Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional, que se realizará del 6 al 8 de febrero.

Durante tres jornadas, la localidad volverá a convertirse en epicentro de una de las expresiones culturales más representativas del litoral, con eje en valores como la enchamigada, el ñanderekó y la mística que envuelve la vivencia del chamamé.

Presentación oficial y apertura artística

El lanzamiento se llevó a cabo en la sala de prensa de la Casa de Gobierno de Misiones, donde se pudo anticipar el clima festivo que se vivirá en Mburucuyá. La jornada fue musicalizada por el conjunto Tradicional 6 y acompañada por bailarines y bailarinas de distintas edades, reflejando el carácter intergeneracional de la música y la danza chamamecera.

Homenaje y sentido cultural

La edición 2026 tendrá un significado especial, ya que estará dedicada al centenario del natalicio de Salvador “Gigante” Miqueri, hijo dilecto de Mburucuyá y referente fundamental del chamamé tradicional, cuyas letras y melodías marcaron la identidad cultural de la región.

Mburucuyá como anfitriona

El intendente Edgar Galarza Florentín destacó que durante el festival “todo el pueblo se torna anfitrión”, ofreciendo no solo espectáculos, sino también hospitalidad y un fuerte sentido comunitario. Además, subrayó el orgullo que representa para la localidad la declaración del chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, distinción que identifica a toda la región.