Corrientes impulsa la Fiesta Nacional del Chamamé como atractivo turístico

El Ministerio de Turismo de Corrientes confirmó su participación en la 35.ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, que se desarrollará del 16 al 25 de enero en el Anfiteatro Cocomarola. El evento se consolida como un atractivo turístico de relevancia nacional e internacional.

Durante la celebración, que convoca a turistas y residentes de distintos puntos del país y del exterior, se podrá disfrutar de música, danza y tradiciones regionales, así como de la gastronomía típica de Corrientes.

Con el objetivo de promocionar el turismo

El Ministerio de Turismo contará con un stand institucional para promocionar los principales destinos y productos turísticos de la provincia. Además, habrá espacios destinados a municipios locales para mostrar su oferta de verano.

Del mismo modo, la Red de Cocineros del Iberá participará con propuestas gastronómicas vinculadas a la identidad culinaria correntina.

Por otro lado, el Observatorio Turístico Provincial realizará encuestas a visitantes para relevar datos sobre procedencia, características del viaje y comportamiento turístico. Esta información será clave para la planificación y fortalecimiento de políticas públicas vinculadas al sector.