calor en Corrientes Esquina Influenza A H3N2
calor en Corrientes Esquina Influenza A H3N2
Escurrimiento pluvial

Tras las lluvias en Esquina, piden a los vecinos evitar arrojar basura en los desagües

La problemática afecta el normal escurrimiento del agua y aumenta el riesgo de anegamientos en distintos barrios.

Por El Litoral

Jueves, 15 de enero de 2026 a las 20:04

Luego de las lluvias en Esquina que dejaron un acumulado de 116 mm en pocas horas y bajo la advertencia por tormentas fuertes, la Municipalidad de la localidad lanzó este viernes un llamado a la conciencia y responsabilidad de la comunidad ante la reiterada aparición de residuos en desagües pluviales. 

Varias calles quedaron cortadas 

La problemática afecta el normal escurrimiento del agua y aumenta el riesgo de anegamientos en distintos barrios de la ciudad. Por lo que desde el área municipal advirtieron que se han detectado obstrucciones provocadas por basura arrojada en canales y bocas de tormenta, una situación que se agrava especialmente durante jornadas de lluvias intensas. 

Estas acciones, señalaron, terminan perjudicando a todos los vecinos al dificultar el drenaje y generar acumulación de agua en calles y viviendas. Debido a esto, solicitan expresamente a la población no arrojar residuos en los desagües y colaborar con su cuidado.

 “Mantenerlos limpios es fundamental para evitar inconvenientes y proteger a los barrios”, remarcaron desde el Municipio.

Además, informaron que cuadrillas municipales se encuentran trabajando en tareas de limpieza y despeje de estos sectores para garantizar un mejor funcionamiento del sistema pluvial. Sin embargo, destacaron que debe ir acompañado del compromiso ciudadano.

 

