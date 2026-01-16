Por hundimiento, clausuraron un sector del puerto de Esquina

Una zona del puerto de Esquina quedó clausurado por hundimiento. Así lo resolvió este viernes el Municipio de esa localidad correntina de manera preventiva. Se trata puntualmente en el sector conocido como la explanada baja. La decisión se adoptó luego de que personal técnico detectara indicios de socavamiento que podrían comprometer la estabilidad del lugar.

Según informaron desde el Municipio, durante recorridas de control se advirtieron principios de deterioro tanto en el suelo como en las barras de contención que protegen el área costera. Ante esta situación, y con el objetivo de evitar cualquier tipo de accidente, se optó por restringir el acceso hasta tanto se realicen las inspecciones y trabajos necesarios.

gentileza

Prohibido circular por la zona

Además, remarcaron que la prioridad es resguardar la integridad de vecinos y visitantes que habitualmente concurren a ese espacio público, muy utilizado para actividades recreativas y turísticas.

En ese marco, el Municipio solicitó expresamente a la comunidad que se abstenga de circular por la zona clausurada y que respete la señalización colocada en los accesos. Personal municipal ya se encuentra trabajando en el lugar para delimitar correctamente el sector y evitar el ingreso de personas.

Se informó que en los próximos días se realizarán evaluaciones técnicas más profundas para determinar el alcance real de los daños y definir las tareas de reparación que deberán ejecutarse. No se descarta la intervención de especialistas para garantizar una solución definitiva y segura.

“El cierre es temporal y responde únicamente a cuestiones de seguridad”, aclararon, al tiempo que se comprometieron a mantener informada a la comunidad sobre los avances y la posible reapertura del puerto una vez superada la situación.