Alerta en Radio Nacional Paso de los Libres: trabajadores de LT12 denuncian vaciamiento

La comunidad de la zona sur de la provincia manifestó su preocupación ante una situación "inédita y anómala" en LT12 Radio General Madariaga. El pasado miércoles 18 de marzo, por una orden telefónica emanada desde la Ciudad de Buenos Aires, se suspendió de manera arbitraria toda la programación local, generando un clima de zozobra entre el personal de la emisora estatal.

Según indicaron los trabajadores nucleados en la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC), la instrucción fue impartida por la Gerente de Emisoras, Gabriela Mambretti. Pese a que los periodistas y operadores concurrieron a sus puestos de trabajo en los horarios asignados, el aire no fue habilitado, cesando de hecho las funciones habituales de la planta.

Sin comunicación oficial y denuncias cruzadas

Uno de los puntos que mayor incertidumbre genera es la falta de canales formales. Los empleados denunciaron que no hubo notificaciones escritas ni disposiciones institucionales que expliquen la medida. Al realizar las averiguaciones correspondientes, la respuesta recibida vía mensajería instantánea fue que la decisión obedecería a supuestos “malos tratos hacia la coordinadora de programación”.

Ante esto, los trabajadores rechazaron categóricamente las acusaciones:

Negativa de maltratos: aseguran que el desempeño profesional se desarrolló siempre con respeto institucional.

Falta de sustento: consideran la medida como unilateral y carente de resolución administrativa.

Riesgo laboral: advierten que este podría ser el inicio de un proceso de vaciamiento que termine en retiros obligados o despidos.

Estado de asamblea permanente

La actividad habitual de la radio, que emplea a más de 25 personas, se vio interrumpida durante todo el fin de semana. Al no abonarse horas extras ni honorarios por jornadas feriadas, la programación —en teoría— debería retomarse recién el miércoles 26 de marzo, aunque el futuro sigue siendo incierto.

Los trabajadores, tras reunirse en asamblea el viernes 20, resolvieron:

Exigir información formal: solicitar a Radio y Televisión Argentina S.A.U. que ratifique o rectifique la medida por escrito. Alerta y movilización: mantenerse en asamblea permanente para evaluar acciones gremiales y legales. Resguardo de derechos: garantizar la continuidad de las fuentes laborales y el normal funcionamiento de la emisora nacional en la frontera.

La Coordinadora local de la radio tampoco pudo brindar respuestas concretas sobre los objetivos de la orden, lo que profundiza el silencio de las autoridades nacionales frente a un conflicto que deja a Paso de los Libres sin su voz local en la frecuencia de AM 840.