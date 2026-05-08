La viralidad de lo útil: el fiscal Schaefer remarcó la importancia del Alerta Sofía

El fiscal federal de distrito en Corrientes, Carlos Schaefer, habló con "O sea, digamos" de El Litoral Streaming, y explicó el funcionamiento del sistema Alerta Sofía, un mecanismo nacional de emergencia para la búsqueda de menores que se encuentran en riesgo inminente. El esquema volvió a tomar relevancia en la provincia tras el caso del niño "N".

Cómo funciona la Alerta Sofía

Schaefer indicó que se trata de un sistema dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. "Se activa cuando existe una situación de riesgo inminente para un niño, niña o adolescente y permite una difusión masiva de datos e imágenes", explicó.

El fiscal detalló que el Ministerio de Seguridad activa una mesa de crisis que evalúa cada caso. En ese ámbito se determina si están dadas las condiciones para emitir la alerta a nivel nacional, con intervención de distintos organismos.

Según comentó, el objetivo central es generar una respuesta social inmediata ante la desaparición. La difusión amplía el alcance de la búsqueda más allá de las fuerzas de seguridad, ya que incluye la difusión masiva en los medios de comunicación.

En ese sentido, Schaefer señaló que se trabaja en la implementación de un sistema de notificaciones en teléfonos celulares. La idea es que la ciudadanía reciba las alertas de manera directa.

Impacto en el caso del niño "N"

El fiscal vinculó el funcionamiento del sistema con el caso del niño secuestrado por su padre en Esquina. Sostuvo que la difusión fue clave para su localización en la zona rural de Goya.

“Lo importante es generar la alerta. La persona que los encontró, llamó a las autoridades porque ya tenía conocimiento del caso por los medios”, explicó Schaefer durante la entrevista.

Además, agregó que este tipo de mecanismos amplía de manera significativa el alcance de la búsqueda. “Es un difusor mucho más grande que el que pueden sostener solo las fuerzas de seguridad”, afirmó.

El caso Loan: inspección ocular y el inicio del juicio

En el día del cumpleaños de Loan Peña, Schaefer también se refirió al niño desaparecido hace dos años. Recordó que la Alerta Sofía tiene una duración inicial de 72 horas, pero la búsqueda se mantiene activa.

El fiscal también mencionó el avance de la causa y el inicio del juicio oral por la desaparición de Loan. El proceso comenzará el 16 de junio, antes de la fecha prevista originalmente para octubre.

Previo al debate, el 19 de mayo se realizará una inspección ocular en los lugares claves del caso. Participarán alrededor de 10 testigos y se documentará todo forma audiovisual.

Schaefer explicó que no se trata de una reconstrucción del hecho, sino de una observación judicial del escenario. Se tomarán fotografías, grabaciones y mediciones, además de los testimonios en el lugar.

En total, llegarán a juicio 17 imputados. Siete están acusados por la sustracción y el ocultamiento del menor, mientras que otros diez son señalados por presuntas maniobras para desviar la investigación.