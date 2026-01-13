Desvíos de colectivos por la Fiesta Nacional del Chamamé: cómo serán los recorridos

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer este martes los desvíos de colectivos que se implementarán durante la Fiesta Nacional del Chamamé, que se desarrollará del 16 al 25 de enero. Los cambios comenzarán a regir a partir de las 19 y hasta la finalización del servicio, debido al importante movimiento vehicular que se registra en las inmediaciones del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Cómo serán los recorridos

En cuanto a los recorridos, la línea 103 A circulará por Rafaela, Estrada, Cosquín, avenida La Paz y Viedma, retomando luego su trayecto habitual. La línea 104 D, desde el centro, lo hará por Cosquín, avenida La Paz, Viedma y Estrada.

En tanto, la línea 110 A, desde Molina Punta, transitará por avenida Maipú, ingresará por avenida La Paz, continuará por Viedma y Estrada, mientras que desde el Cementerio recorrerá avenida Teniente Ibáñez, Estrada, Viedma, avenida La Paz y avenida Maipú.

Por su parte, la línea 110 C, desde el centro, circulará por avenida Teniente Ibáñez, Estrada, Viedma, avenida La Paz y Cosquín, y en sentido hacia el centro lo hará por Paysandú, Rafaela, avenida La Paz, Viedma y Estrada, para luego retomar su recorrido habitual.

Además indicaron que habrá presencia de agentes de tránsito en la zona para colaborar con el ordenamiento vehicular y garantizar la seguridad de peatones y conductores durante cada jornada del evento.

Recomiendan a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y prestar atención a las indicaciones del personal de tránsito durante los días de la Fiesta Nacional del Chamamé.