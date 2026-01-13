¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

economía Desvíos de colectivos Irán
Del 16 al 25 de enero

Desvíos de colectivos por la Fiesta Nacional del Chamamé: cómo serán los recorridos

Varias líneas de colectivos cambiarán su recorrido durante 10 días. Las modificaciones regirán desde las 19 horas en la zona del Anfiteatro Cocomarola.

Por El Litoral

Martes, 13 de enero de 2026 a las 18:34

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer este martes los desvíos de colectivos que se implementarán durante la Fiesta Nacional del Chamamé, que se desarrollará del 16 al 25 de enero. Los cambios comenzarán a regir a partir de las 19 y hasta la finalización del servicio, debido al importante movimiento vehicular que se registra en las inmediaciones del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

 

Cómo serán los recorridos

En cuanto a los recorridos, la línea 103 A circulará por Rafaela, Estrada, Cosquín, avenida La Paz y Viedma, retomando luego su trayecto habitual. La línea 104 D, desde el centro, lo hará por Cosquín, avenida La Paz, Viedma y Estrada. 

En tanto, la línea 110 A, desde Molina Punta, transitará por avenida Maipú, ingresará por avenida La Paz, continuará por Viedma y Estrada, mientras que desde el Cementerio recorrerá avenida Teniente Ibáñez, Estrada, Viedma, avenida La Paz y avenida Maipú. 

Por su parte, la línea 110 C, desde el centro, circulará por avenida Teniente Ibáñez, Estrada, Viedma, avenida La Paz y Cosquín, y en sentido hacia el centro lo hará por Paysandú, Rafaela, avenida La Paz, Viedma y Estrada, para luego retomar su recorrido habitual.

Además indicaron que habrá presencia de agentes de tránsito en la zona para colaborar con el ordenamiento vehicular y garantizar la seguridad de peatones y conductores durante cada jornada del evento.

Recomiendan a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y prestar atención a las indicaciones del personal de tránsito durante los días de la Fiesta Nacional del Chamamé. 

 

