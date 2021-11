Convocan a una marcha pacífica para pedir justicia por Lautaro Rosé

Convocaron para este martes, a partir de las 9, a una marcha pacífica para pedir justicia por Lautaro Rosé, según confirmaron los familiares a ellitoral.com.ar.

"Salimos desde mi casa y nos dirigimos hacia el Ministerio de Seguridad para que nos den una repuesta de lo que hicieron con mi hermano", indicó a ellitoral.com.ar, Malvina Rosé, hermana del joven.

"Esperamos contar con su apoyo para que lo que hicieron no quede impune", señala la convocatoria a la movilización que circuló a través de WhatsApp.

Además, la mujer le dijo a este medio que no quieren que la marcha es para que no"haya más Lautaros en Corrientes, mi hermano no era ningún delincuente"..

Por otra parte, este lunes un grupo de familiares de policías se congregó frente a la misma entidad para manifestar pacíficamente su apoyo a los policías involucrados en la muerte de Rosé.

En ese sentido, el jefe de la Policía Félix Barboza, había confirmado a El Litoral el apoyo institucional y legal de la Jefatura hacia los agentes involucrados en el caso.

"En la parte institucional consideramos que procedieron correctamente, la parte posterior puede ser sujeto de cuestionamiento, pero eso ya va a ser la Justicia quien lo determine", declaró Barboza.

