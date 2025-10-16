¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Universidad Cuenca del Plata Nicolás Maduro Esteros del Iberá
Los Alonsitos celebran 40 años: recibieron el Diploma de Honor del Senado por su aporte al chamamé

El reconocimiento fue entregado por el senador Eduardo Vischi a la banda chamamecera por su contribución a la cultura litoraleña. Ariel Báez destacó que el chamamé representa el “ñandereko” o “manera de ser” de los correntinos.

Por El Litoral

Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 17:15

El grupo Los Alonsitos fue distinguido este jueves en el Senado de la Nación con el Diploma de Honor, en reconocimiento a sus 40 años de trayectoria ininterrumpida y su valioso aporte a la difusión del chamamé y la cultura litoraleña.

El senador nacional Eduardo Vischi fue el encargado de dar la bienvenida y entregar la distinción, señalando que el reconocimiento va más allá del talento: “Es un reconocimiento no solo a la música o al talento en sí, sino a la contribución que han hecho por la cultura del chamamé y de Corrientes”.

El Diploma de Honor del Senado de la Nación se otorga a personalidades o instituciones que han realizado una contribución valiosa a la comunidad en ámbitos como la cultura, la salud o el deporte.

El chamamé como "ñandereko"

En representación de la banda, Ariel Báez expresó su agradecimiento, recordando a sus padres por el acompañamiento inicial, a Teresa Parodi —su madrina artística, quien los invitó a tocar por primera vez en Buenos Aires en 1987— y a todos los músicos que los acompañaron.

Báez profundizó sobre el significado del galardón, que va más allá del género musical: "Este Diploma de Honor, más allá de Los Alonsitos y más allá del chamamé, creo que tiene que ver con toda una idiosincrasia. No sólo es un género musical, un ritmo o una representación de letra y música, es una manera de vivir que tenemos los correntinos y los litoraleños. Es nuestro 'ñandereko', como decimos en guaraní, nuestra manera de ser”, agregó.

Finalmente, el senador Vischi resaltó la contribución de la banda a la visibilidad del género: “El chamamé ha sido declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO y estoy seguro que ellos han hecho mucho para que así sea. Esta expresión, que en otras épocas no era tan reconocida, hoy es un emblema de nuestra cultura”.

