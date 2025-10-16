Corrientes en el mundo: 10 imágenes de yaguaretés del Iberá llegan a la final del “Wildlife Photographer of the Year”

La Fundación Rewilding Argentina informó este jueves que una serie de fotografías de yaguaretés en los Esteros del Iberá, capturadas por el correntino Sebastián Navajas, alcanzaron la ronda final del concurso de fotografía de naturaleza más prestigioso del mundo.

El certamen, conocido como “Wildlife Photographer of the Year” (“Fotógrafo de Vida Silvestre”), es organizado anualmente por el Museo de Historia Natural de Londres y es ampliamente considerado como “el Oscar de la fotografía de naturaleza”.

Diez imágenes, tomadas por Sebastián Navajas (@sebanavajas_ph) a lo largo de tres años de trabajo dentro del proyecto de reintroducción del yaguareté en el Iberá, fueron seleccionadas por el jurado para competir en la ronda final.

La trascendencia de la selección radica no solo en la calidad visual de las tomas, sino en la historia que cuentan. El concurso galardona a fotógrafos que narran historias y, en este caso, la esperanzadora historia de recuperación del yaguareté en Corrientes tocó una fibra sensible, destacando las fotografías entre más de 60.000 enviadas por profesionales de todo el mundo.