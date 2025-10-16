Talleres se sumó a los punteros en la Copa de la Liga

En el cierre de la segunda fecha de la Copa de la Liga del fútbol de primera división capitalino, Talleres venció a Mandiyú 2 a 1 y se convirtió en uno de los punteros en la zona A.

El juego se disputó el pasado miércoles en cancha de Libertad y los goles para el vencedor fueron marcados por Fernando Basualdo y Julio Solís. En tanto que el descuento del Albo fue autoría de Juan Fernández Soler.

Con esta victoria, el conjunto portuario dirigido por Pablo Suárez se mantiene con puntaje ideal y comparte la primera ubicación del grupo A con Empedrado.

La tercera fecha está pautada que se dispute durante este viernes, sábado y miércoles 22, sin embargo debido a la lluvia de este jueves y el pronóstico de precipitaciones para el viernes, ponen en duda la concreción de la misma.

Tercera fecha

El programa de partidos dado a conocer por la Liga Correntina de Fútbol para la tercera fecha de la Copa de la Liga es la siguiente:

Viernes 17

Cancha de Ferroviario: 19.00 Yaguareté vs. Quilmes y 21.00 Independiente vs. Sacachispas.

Sábado 18

Cancha de Sportivo: 16.00 Sportivo vs. Lipton y 18.00 Barrio Quilmes vs. Dr. Montaña.

Cancha Boca Unidos:14.30 Boca Unidos vs. Empedrado y 16.30 Cambá Cuá vs. Ferroviario.

Cancha de Lipton: 16.00 Villa Raquel vs. Talleres y 18.00 Curupay vs. Mburucuyá.

Cancha de Libertad: 16.00 Peñarol vs. Libertad.

Miércoles 22

Cancha de Ferroviario: 21.00 Mandiyú vs. Huracán.

Así se ubican

Cumplidas dos fechas, las posiciones de la Copa de la Liga 2025 quedaron de esta manera:

Zona A: Talleres y Empedrado 6 puntos, Yaguareté 4, Villa Raquel 3, Mandiyú, Huracán y Boca Unidos 1, y Barrio Quilmes 0.

Zona B: Curupay 6 puntos, Sacachispas, Independiente y Mburucuyá 3, Peñarol y Rivadavia 1, y Libertad 0.

Zona C: Sportivo 6 puntos, Cambá Cuá 4, San Jorge 3, Lipton, Ferroviario y Doctor Montaña 1, y Barrio Quilmes 0.