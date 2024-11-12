¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Club de Regatas Corrientes Elecciones La Libertad Avanza
Club de Regatas Corrientes Elecciones La Libertad Avanza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 12 de noviembre

Por El Litoral

Martes, 12 de noviembre de 2024 a las 06:37

Un joven murió tras caer de un quinto piso de un edificio en pleno centro de Corrientes
Corrientes: el Presupuesto 2025 contempla gastos por $2.423.544.913.318
José Codazzi se sumó al equipo de abogados que defiende a Cositorto
Desestiman demanda laboral contra una jubilada que administraba un kiosco
Se disfrazó de camalote para contrabandear 200 paquetes de cigarrillos por el río Paraná
El Gobierno imputó a 95 empresas por cobrar tasas de manera indebida
Caso Chirino: finalizaron los alegatos y el 21 de noviembre se conocerá la sentencia
Milei afirmó que en poco tiempo la economía estará volando
Un campus de la Unne tendrá una central de generación y suministro de energía fotovoltaica
Regatas y Colón van por el pasaje a la definición
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD