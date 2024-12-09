Las noticias más importantes del 9 de diciembre

Corrientes registró un 55% de ocupación hotelera impulsada por la fe y la naturaleza
Juran los nuevos diputados en Corrientes y se elige la conducción de la Cámara
Cómo estará el tiempo en Corrientes los próximos días: lluvias y ascenso de temperatura
Goya: un temporal de 100 milímetros provocó anegamientos temporales e inundaciones
Asaltaron a un estilista de Corrientes: lo amenazaron con un cuchillo y le robaron el auto
Instalaron árboles gigantes y un pesebre autóctono en Corrientes: dónde están ubicados
Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25% para destinos nacionales e internacionales
Robinson logró el título en el fútbol femenino capitalino
Corrientes: una fiesta de egresados terminó en una batalla campal