¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Shakira Municipalidad de Goya calor en Corrientes
Shakira Municipalidad de Goya calor en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 9 de diciembre

Por El Litoral

Martes, 09 de diciembre de 2025 a las 07:05

Corrientes registró un 55% de ocupación hotelera impulsada por la fe y la naturaleza

Juran los nuevos diputados en Corrientes y se elige la conducción de la Cámara

Cómo estará el tiempo en Corrientes los próximos días: lluvias y ascenso de temperatura

Goya: un temporal de 100 milímetros provocó anegamientos temporales e inundaciones

Asaltaron a un estilista de Corrientes: lo amenazaron con un cuchillo y le robaron el auto

Instalaron árboles gigantes y un pesebre autóctono en Corrientes: dónde están ubicados

Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25% para destinos nacionales e internacionales

Robinson logró el título en el fútbol femenino capitalino

Corrientes: una fiesta de egresados terminó en una batalla campal








 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD