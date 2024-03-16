Las noticias más importantes del 16 de marzo

Verano récord: 922.446 viajeros cruzaron por los pasos fronterizos de Corrientes
Perucho Cassani: “La política debería pedirle disculpas a los correntinos”
La Libertad Avanza revela su primera alianza
Corrientes: se incendia un club deportivo
Del discurso de odio a la violencia explícita
Cuando nos acercamos al final del túnel...
Presidente del Consejo de Médicos Veterinarios responde a las denuncias de irregularidades
San Martín lleva sus urgencias a Santa Fe
Mandiyú va por la clasificación frente a Sol de América
Comunicaciones recibe a Deportivo Norte en el inicio de los playoffs
Tassano anunció un aumento salarial del 52% en el básico durante el año para municipales