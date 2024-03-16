¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lluvia en Corrientes Policía de Corrientes Federico Cheme
Corrientes

Las noticias más importantes del 16 de marzo

Domingo, 16 de marzo de 2025 a las 07:20

Verano récord: 922.446 viajeros cruzaron por los pasos fronterizos de Corrientes

Perucho Cassani: “La política debería pedirle disculpas a los correntinos”

La Libertad Avanza revela su primera alianza

Corrientes: se incendia un club deportivo

Del discurso de odio a la violencia explícita

Cuando nos acercamos al final del túnel...

Presidente del Consejo de Médicos Veterinarios responde a las denuncias de irregularidades

San Martín lleva sus urgencias a Santa Fe

Mandiyú va por la clasificación frente a Sol de América

Comunicaciones recibe a Deportivo Norte en el inicio de los playoffs

Tassano anunció un aumento salarial del 52% en el básico durante el año para municipales

