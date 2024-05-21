¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

alerta amarilla Unne La Libertad Avanza
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 21 de mayo

Por El Litoral

Miércoles, 21 de mayo de 2025 a las 07:25

Abrieron la convocatoria para licitar locales gastronómicos en la ex cárcel de Corrientes

Platense dio el batacazo y eliminó a River

Incautaron 72 kilos de droga en un auto que chocó un árbol cuando escapaba de la Policía

Se viene un descenso de temperatura y pronostican lluvias en lo que resta de la semana

Las lluvias en Corrientes triplicaron el promedio histórico de mayo

Gustavo Gabiassi: "La obra de la costanera de Goya entró en su etapa final"

Los precios de las entradas para el clásico correntino entre Regatas y San Martín

Revocaron la condena al acusado de asesinar al bibliotecario en Santo Tomé

Acceso al barrio Perichón:a casi un mes del inicio de la obra, cómo se encuentra el avance

Condenaron a la “banda de contadores” por millonaria evasión impositiva
 

