Río Uruguay Incendio en Corrientes Santa Lucía
Las noticias más importantes del 1 de octubre de 2025

Por El Litoral

Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 07:17

Las lluvias en Corrientes superaron los promedios históricos de septiembre

Sobresalto en la causa Loan: fijan plazo de dos meses para saber qué hicieron con el niño

Gustavo Valdés y un fuerte mensaje al Gobierno: "Tenemos que construir una Argentina diferente"

El río Uruguay comenzó a bajar luego de permanecer cerca del nivel de alerta

San Roque: denunció que le faenaron una vaca a orillas del Río Santa Lucía

La Junta Electoral rechazó impugnación e intimó al municipio de Esquina al pago presupuestado

Demoraron a un hombre que manejaba un karting a gran velocidad en Corrientes

Impulsa un reconocimiento a “Los Ángeles del Puente” por su labor Corrientes y Chaco

Inició el juicio oral a un policía por violencia de género

Alertan en Corrientes por brote de sarampión en Paraguay

