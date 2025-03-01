¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Elsa Romero Feris puente General Belgrano Transporte Publico de Pasajeros
Elsa Romero Feris puente General Belgrano Transporte Publico de Pasajeros
Corrientes

Las noticias más importantes del 1 de marzo

Por El Litoral

Sabado, 01 de marzo de 2025 a las 07:17

Valdés hará un balance, hablará de salarios y ratificará el rumbo de “Vamos Corrientes”

Murió un hombre tras caer desde lo alto de un árbol

Choferes de colectivos amenazan con un paro de colectivo por tiempo indefinido

Demoraron a un hombre implicado en el robo de dinero

Murió el intendente Carlos Fagúndez

Se confirmó el tercer caso de dengue en Corrientes

Incautaron 60 kilos de marihuana y más de 500 celulares en paquetes de encomiendas

Corrientes: entradas agotadas para el carnaval

Corrientes se consolidó como uno de los destinos turísticos más elegidos del verano 2025


 










 

