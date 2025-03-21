¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Municipalidad de Paso de los Libres puente Chaco-Corrientes Goya
Municipalidad de Paso de los Libres puente Chaco-Corrientes Goya
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 21 de marzo de 2025

Por El Litoral

Viernes, 21 de marzo de 2025 a las 06:57

El caso del soldado que murió tras el bautismo en el Ejército llegó a Comodoro Py

Valdés pidió "bajar la conflictividad que se da en los últimos tiempos en la Argentina"

La Justicia de Brasil ratificó la condena a Juan Darthés por violación

En diciembre se aplicará el sistema acusatorio en la Justicia Federal de Corrientes

Scioli presentó las modificaciones a la Ley Nacional de Turismo

Se produjo un incendio de gran magnitud cerca de un complejo de piletas

Valdés: "Logramos destrabar los fondos para reactivar la obra de la autovía 12"

Una correntina integra la selección Argentina para la Copa América

“Todos deben caer”: declaró “el Americano” en una audiencia clave por la desaparición de Loan

La desocupación alcanzó el 6,4% y afecta a 1,45 millones de personas

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD