Las noticias más importantes del 21 de marzo de 2025

El caso del soldado que murió tras el bautismo en el Ejército llegó a Comodoro Py
Valdés pidió "bajar la conflictividad que se da en los últimos tiempos en la Argentina"
La Justicia de Brasil ratificó la condena a Juan Darthés por violación
En diciembre se aplicará el sistema acusatorio en la Justicia Federal de Corrientes
Scioli presentó las modificaciones a la Ley Nacional de Turismo
Se produjo un incendio de gran magnitud cerca de un complejo de piletas
Valdés: "Logramos destrabar los fondos para reactivar la obra de la autovía 12"
Una correntina integra la selección Argentina para la Copa América
“Todos deben caer”: declaró “el Americano” en una audiencia clave por la desaparición de Loan
La desocupación alcanzó el 6,4% y afecta a 1,45 millones de personas