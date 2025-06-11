¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

puente Chaco-Corrientes Guaraní Provincias Unidas
puente Chaco-Corrientes Guaraní Provincias Unidas
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 11 de junio de 2025

Por El Litoral

Miércoles, 11 de junio de 2025 a las 07:25

Argentina rescató un empate ante Colombia

Recorte del 30% en salarios para embarcadizos: 11.000 familias correntinas afectadas

Valdés inaugurará el servicio de Angiografía y un nuevo tomógrafo en el Hospital Escuela

Cristina Kirchner: “Pondremos el cuerpo porque no nos profugamos, no somos mafiosos”

La reacción de Milei al conocer el fallo de la Corte que condenó a CFK: “Justicia, la república funciona”

Corrientes: se instalaron cerca de 400 garitas en el centro y barrios

Impulso al consumo: el Banco de Corrientes ofrece 50% de descuento por el Día del Padre

Un hombre está grave tras ser atacado en una pelea familiar

Ciudadanos bolivianos fueron detenidos en remises con millonaria carga

Emilio Lanari se aleja de Encuentro Liberal: "Presenté mi renuncia a cargos partidarios"

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD