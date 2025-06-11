Las noticias más importantes del 11 de junio de 2025

Argentina rescató un empate ante Colombia
Recorte del 30% en salarios para embarcadizos: 11.000 familias correntinas afectadas
Valdés inaugurará el servicio de Angiografía y un nuevo tomógrafo en el Hospital Escuela
Cristina Kirchner: “Pondremos el cuerpo porque no nos profugamos, no somos mafiosos”
La reacción de Milei al conocer el fallo de la Corte que condenó a CFK: “Justicia, la república funciona”
Corrientes: se instalaron cerca de 400 garitas en el centro y barrios
Impulso al consumo: el Banco de Corrientes ofrece 50% de descuento por el Día del Padre
Un hombre está grave tras ser atacado en una pelea familiar
Ciudadanos bolivianos fueron detenidos en remises con millonaria carga
Emilio Lanari se aleja de Encuentro Liberal: "Presenté mi renuncia a cargos partidarios"