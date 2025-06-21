¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Docente correntino Gustavo Valdés feriado nacional
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 21 de junio

Por El Litoral

Sabado, 21 de junio de 2025 a las 07:05

Camionero despistó y casi volcó sobre la Ruta 12

Tras un siniestro vial un vehículo acabó “abrazado” a un árbol

Bella Vista: buscan a un isleño que desapareció en aguas del Paraná

Santo Tomé: en menos de 24 horas el río subió 3 metros y esperan el pico para este sábado

La costanera de Paso de los Libres bajo agua por la crecida del río Uruguay

Atraparon a dos hombres en pleno robo de unos 2 mil metros de cables de alta tensión

Evacuados en San Luis del Palmar y aislados en Empedrado por la crecida de los ríos

Corrientes recibe el equipamiento más avanzado para la atención del cáncer

Regatas perdió el primer punto de la semifinal frente a Instituto








 

