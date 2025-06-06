¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Javier Milei Papa Leon XIV Policía de Corrientes
Javier Milei Papa Leon XIV Policía de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 6 de junio de 2025

Por El Litoral

Viernes, 06 de junio de 2025 a las 07:13

Argentina venció a Chile y se aseguró el primer lugar de las Eliminatorias

La mamá de Loan Peña grabó un video: "No quiero que usen a mi hijo para política"

Construyen un nuevo puente peatonal que conectará con la zona del flotante

Investigan la muerte de un prefecturiano: su cuerpo fue hallado por un compañero

Caso Schaerer: a 8 años de la muerte de Salgán extinguen una causa en su contra

Macabro hallazgo en Venezuela: aparecieron 14 cuerpos en una embarcación a la deriva

Recorte de Nación: Corrientes gestiona la compra de un medicamento para tratar formas de gripe grave

El Parque Iberá cuenta con siete núcleos de oso hormiguero gigante

El Gobernador inauguró la sede del Club Sagrado Corazón

Mantilla: recuperan una bicicleta denunciada como sustraída.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD