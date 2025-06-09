¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Renaper Lluvia en Corrientes eduardo ledesma pregunta
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 9 de junio

Por El Litoral

Lunes, 09 de junio de 2025 a las 06:46

Murió un hombre tras recibir una descarga eléctrica cuando bajaba paltas de un árbol

Encontraron a un hombre muerto en un domicilio de Corrientes

Bambú nativo como alternativa para la construcción de viviendas en el NEA

Se espera una semana fresca en Corrientes, con mínimas de hasta 8ºC

Policía salvaron la vida de una menor que se estaba ahogando

Fatal choque entre una motocicleta y una bicicleta: una persona murió

Con una gran inversión se reforzó la logística y distribución de medicamentos

Allanaron un local que comercializaba computadoras entregadas por el Gobierno provincial

En diferentes operativos contra el narcomenudeo se demoró a varias personas








 

