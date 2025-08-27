¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Banco de Corrientes paro de aeronáuticos Noel Breard
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 27 de agosto de 2025

Por El Litoral

Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 07:00

Vuelos con más de 3 horas de retraso y cancelaciones en Corrientes por el paro aéreo

Lisandro y Evelyn: "En estos 25 años lo único que ha crecido en la provincia es el Estado"

Por las elecciones, no habrá clases el viernes y lunes en las escuelas de Corrientes

Detuvieron a un correntino buscado por homicidio agravado en Uruguay

Llega el jueves de “Bonita Aniversario” con el BanCo: 40% de descuento

Goya: detuvieron al presunto autor de la amenaza de bomba en el Juzgado Civil y Comercial

Valdés destacó el apoyo al Garrahan en la inauguración de un hospital en Esquina

Elecciones en Corrientes: Voto Joven y policías con turno especial

Corrientes registró déficit por $160 mil millones 

Presentaron el operativo de seguridad para las elecciones del domingo en Corrientes

