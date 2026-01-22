Las noticias más importantes del 22 de enero de 2026

La Fiesta Nacional de Chamamé logra su tercer "sold out" consecutivo: la grilla completa de este jueves
Mburucuyá: la oposición dejó sin quórum al Concejo y frenó la Emergencia Económica
Policía terminó lesionado tras el ataque de una patota en Corrientes
El gobernador de Entre Ríos denunció que lo espían: encontraron dispositivos en su oficina
Aguinaldo dorado: el Banco de Corrientes habilitó el beneficio para los estatales
Los detalles del decreto para la reconstrucción del estadio del Club de Regatas Corrientes
Qué dijo Lourdes Sánchez sobre su participación en los Carnavales de Corrientes
Corrientes: cazadores furtivos atacaron a tiros a Policías en el río Paraná
Corrientes: la "mala calidad del servicio" provocó la caída del uso del boleto estudiantil