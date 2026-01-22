¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Rogelio Frigerio Florianópolis Fiesta Nacional del Chamamé Rogelio Frigerio Florianópolis Fiesta Nacional del Chamamé
Rogelio Frigerio Florianópolis Fiesta Nacional del Chamamé Rogelio Frigerio Florianópolis Fiesta Nacional del Chamamé
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 22 de enero de 2026

Por El Litoral

Jueves, 22 de enero de 2026 a las 07:04

La Fiesta Nacional de Chamamé logra su tercer "sold out" consecutivo: la grilla completa de este jueves

Mburucuyá: la oposición dejó sin quórum al Concejo y frenó la Emergencia Económica

Policía terminó lesionado tras el ataque de una patota en Corrientes

El gobernador de Entre Ríos denunció que lo espían: encontraron dispositivos en su oficina

Aguinaldo dorado: el Banco de Corrientes habilitó el beneficio para los estatales

Los detalles del decreto para la reconstrucción del estadio del Club de Regatas Corrientes

Qué dijo Lourdes Sánchez sobre su participación en los Carnavales de Corrientes

Corrientes: cazadores furtivos atacaron a tiros a Policías en el río Paraná

Corrientes: la "mala calidad del servicio" provocó la caída del uso del boleto estudiantil
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD