ruta nacional 119 Boca Juniors alerta amarilla
Las noticias más importantes del 8 de enero de 2026

Por El Litoral

Jueves, 08 de enero de 2026 a las 06:50

Confirmado: este jueves no habrá servicio de colectivos en Corrientes

Cortan dos rutas nacionales por las celebraciones del Gauchito Gil en Mercedes

Con filas de un kilómetro, se espera que superen las 400 mil personas en Cruz Gil

Liberaron a la mujer que atropelló y mató a un correntino en Nordelta

Rige una alerta amarilla por tormentas durante tres días en Corrientes

El pedido de justicia del padre de una joven que murió internada en el hospital Escuela

Paso de los Libres: descenso de turistas argentinos hacia Brasil en el arranque del verano

Abigeato en Corrientes: un camión jaula interceptado provocó una denuncia de ruralistas y respuesta de la Justicia

Cómo funciona la nueva web del Gobierno para tramitar los subsidios a la luz

 



 

