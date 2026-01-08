Las noticias más importantes del 8 de enero de 2026

Confirmado: este jueves no habrá servicio de colectivos en Corrientes
Cortan dos rutas nacionales por las celebraciones del Gauchito Gil en Mercedes
Con filas de un kilómetro, se espera que superen las 400 mil personas en Cruz Gil
Liberaron a la mujer que atropelló y mató a un correntino en Nordelta
Rige una alerta amarilla por tormentas durante tres días en Corrientes
El pedido de justicia del padre de una joven que murió internada en el hospital Escuela
Paso de los Libres: descenso de turistas argentinos hacia Brasil en el arranque del verano
Abigeato en Corrientes: un camión jaula interceptado provocó una denuncia de ruralistas y respuesta de la Justicia
Cómo funciona la nueva web del Gobierno para tramitar los subsidios a la luz