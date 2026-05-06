Corrientes se posiciona como polo nacional en producción de búfalos con Expo Búfalo

La Expo Búfalo, que se realizará el 12 y 13 de mayo en la Sociedad Rural de Puerto Rico, Corrientes, se consolida como la principal muestra nacional de esta especie ganadera. El evento, organizado por la Asociación Argentina de Criadores de Búfalo, reunirá a productores, técnicos y especialistas para exhibir la creciente producción y calidad de animales en la región.

Esta especie, que lleva más de 60 años en Argentina, ha demostrado ser una solución efectiva para la producción en campos marginales, donde el ganado vacuno tradicional resulta inviable. Según Marcelo Breard, secretario de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos, el búfalo puede generar entre 75 y 80 kilos de carne por hectárea en terrenos donde antes no se obtenía producción significativa.

El polo productivo se concentra en el norte de Corrientes, con un crecimiento exponencial que posiciona a la provincia como la principal productora del país. Además, se destaca la colaboración con la Universidad Nacional del Nordeste y organismos como INTA y CONICET, que aportan soporte técnico y científico para optimizar el manejo y la sanidad del búfalo.

El evento incluirá actividades abiertas al público, como la jura de calificación de animales de cabaña y charlas sobre innovación tecnológica aplicada al agro, con la participación de autoridades nacionales. Esta iniciativa busca no solo fortalecer la producción sino también fomentar la aceptación de la carne de búfalo en el mercado local.

El búfalo se caracteriza por su alta eficiencia digestiva y bajo costo sanitario, lo que contribuye a una mayor rentabilidad. Su capacidad para transformar pastos de baja calidad en carne lo convierte en una alternativa viable para revalorizar tierras subutilizadas en Corrientes y otras zonas de Argentina.

La Expo Búfalo representa una oportunidad para conocer de cerca esta especie y su potencial productivo, invitando a productores y público general a participar y descubrir una herramienta ganadera innovadora para el desarrollo regional.