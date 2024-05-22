¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Faustina La Libertad Avanza la unidad
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 22 de mayo

Por El Litoral

Jueves, 22 de mayo de 2025 a las 07:18

El Gobernador inauguró infraestructura deportiva en el histórico Club Córdoba

El jardín que funcionaba en el ex Hogar Escuela ya tiene fecha de finalización

Liberaron al hombre acusado de zoofilia en Goya

Un camionero correntino denunció que lo apuntaron con un arma y le robaron $12 millones

Quiénes eran los cuatro integrantes de la familia que encontraron muertos en Villa Crespo

Con una inversión millonaria, Valdés inauguró 21 cuadras de cordón cuneta en el Ongay

Corrientes usó una eficiente técnica para beneficiar un trasplante hepático

Virasoro tendrá su primera cancha con piso parquet, cómo se encuentra la construcción

Juan Pablo Valdés: "Hay campaña sucia, pero a la gente le importan las propuestas"

Por obras de reparación una calle permanecerá cerrada





 

