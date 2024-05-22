Las noticias más importantes del 22 de mayo

El Gobernador inauguró infraestructura deportiva en el histórico Club Córdoba
El jardín que funcionaba en el ex Hogar Escuela ya tiene fecha de finalización
Liberaron al hombre acusado de zoofilia en Goya
Un camionero correntino denunció que lo apuntaron con un arma y le robaron $12 millones
Quiénes eran los cuatro integrantes de la familia que encontraron muertos en Villa Crespo
Con una inversión millonaria, Valdés inauguró 21 cuadras de cordón cuneta en el Ongay
Corrientes usó una eficiente técnica para beneficiar un trasplante hepático
Virasoro tendrá su primera cancha con piso parquet, cómo se encuentra la construcción
Juan Pablo Valdés: "Hay campaña sucia, pero a la gente le importan las propuestas"
Por obras de reparación una calle permanecerá cerrada