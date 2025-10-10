¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Javier Milei estafas Puesteros
Javier Milei estafas Puesteros
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 10 de octubre de 2025

Por El Litoral

Viernes, 10 de octubre de 2025 a las 07:06

Fallo histórico en Corrientes: condenan a un banco a pagar más de $63 millones por una estafa electrónica

Gustavo Valdés en Jujuy: “Provincias Unidas es el único camino para la construcción de la patria"

Pronostican un “evento severo” en Corrientes por tormentas fuertes

Obrero murió tras caer desde un noveno piso en una obra en construcción

La Justicia rechazó la reimpresión de boletas de La Libertad Avanza

Muerte del guacamayo en Corrientes: una testigo clave aportó datos sobre la presencia de menores con gomeras y aire comprimido

Salud: las claves del nuevo plan de prevención y control de dengue en Corrientes

Mandiyú debutará en San Roque por el Regional 2025/26

Fin del conflicto: Tapebicuá y los trabajadores firmaron un acuerdo y se reactiva la Forestadora

En una visita institucional, Valdés fue recibido por el gobernador de Ñeembucú

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD