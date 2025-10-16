Las noticias más importantes el 16 de octubre de 2025

Corrientes define este jueves el aumento del pasaje de colectivos
Valdés en el cierre de campaña de Provincias Unidas: "La Nación solo habla de finanzas, nosotros de producción y tecnología"
Corrientes: se mantiene el alerta por lluvias y tormentas fuertes
Corrientes: el STJ definió que los vecinos de Malvinas no podrán votar en Esquina
Carlos Vignolo criticó a Milei y Cristina: "No tienen a Corrientes en la agenda"
Fue sorprendido con bochas de cocaína y quedó detenido
Productor denunció que le mataron diez vacas en la costa del Río Uruguay
Corrientes: condenan a un hombre a 4 años de prisión por transportar 695 pastillas de éxtasis
Muerte de Camila González: el crudo relato del abogado de Caccio sobre cómo se desató la tragedia
Violento episodio en Ituzaingó: una mujer amenazó a otra con un machete en plena avenida