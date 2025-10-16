¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

aumento de boleto Robo Machetes
Las noticias más importantes el 16 de octubre de 2025

Por El Litoral

Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 07:02

Corrientes define este jueves el aumento del pasaje de colectivos

Valdés en el cierre de campaña de Provincias Unidas: "La Nación solo habla de finanzas, nosotros de producción y tecnología"

Corrientes: se mantiene el alerta por lluvias y tormentas fuertes

Corrientes: el STJ definió que los vecinos de Malvinas no podrán votar en Esquina

Carlos Vignolo criticó a Milei y Cristina: "No tienen a Corrientes en la agenda"

Fue sorprendido con bochas de cocaína y quedó detenido

Productor denunció que le mataron diez vacas en la costa del Río Uruguay

Corrientes: condenan a un hombre a 4 años de prisión por transportar 695 pastillas de éxtasis

Muerte de Camila González: el crudo relato del abogado de Caccio sobre cómo se desató la tragedia

Violento episodio en Ituzaingó: una mujer amenazó a otra con un machete en plena avenida

