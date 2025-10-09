¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

subastas calor en Corrientes Caá Catí
subastas calor en Corrientes Caá Catí
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 9 de octubre de 2025

Por El Litoral

Jueves, 09 de octubre de 2025 a las 07:15

Crimen del hijo del exjefe de Policía: intentarán hacer creer que fue "emoción violenta"

Murió Miguel Ángel Russo

Intentaron desplazar al fiscal y a una asesora del caso Loan, pero quedaron firmes

Se inauguró la muestra colectiva de arte “ALTARES, de fe y arte”

Temperatura en ascenso en Corrientes: la máxima rondará los 33°C

Arancelamiento hospitalario: Diputados aprobó la Ley de Recupero de Gastos del Servicio de Salud en Corrientes

Abren convocatoria para ser guardavidas de las playas en Corrientes: cómo inscribirse 

Así quedó la renovada Escuela de Policía de Corrientes

Luto en el chamamé: murió Matías Galarza, destacada voz y guitarra de Corrientes

Caso Lautaro Rosé: el juicio a los seis policías comenzará en febrero de 2026

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD