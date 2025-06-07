¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policía de Corrientes Parada Pucheta Gustavo Valdés
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 7 de junio

Por El Litoral

Sabado, 07 de junio de 2025 a las 07:05

Siete imputados van a juicio por la desaparición de Loan

Arranca la tradicional colecta de Cáritas: conocé los puntos en los que se podrá donar

“Ñangareko Yvy”, la apuesta correntina para despertar conciencia ambiental en las escuelas
Unos 120 policías estarán en el dispositivo especial en la final del Provincial de Fútbol

Corrientes: está disponible el padrón provisorio para las elecciones a gobernador

Condenaron a dos hombres por el robo de 336 cabezas de ganado en Curuzú Cuatiá

Atraparon a un hombre implicado en un robo de 300 mil dólares en el Chaco

Bullrich respaldó al policía que baleó al nene de 7 años y culpó a los ladrones

Mandiyú y Victoria definen el Provincial

Corrientes, con el más bajo nivel en matemática en las pruebas Aprender

 










 

