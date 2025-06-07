Las noticias más importantes del 7 de junio

Siete imputados van a juicio por la desaparición de Loan
Arranca la tradicional colecta de Cáritas: conocé los puntos en los que se podrá donar
“Ñangareko Yvy”, la apuesta correntina para despertar conciencia ambiental en las escuelas
Unos 120 policías estarán en el dispositivo especial en la final del Provincial de Fútbol
Corrientes: está disponible el padrón provisorio para las elecciones a gobernador
Condenaron a dos hombres por el robo de 336 cabezas de ganado en Curuzú Cuatiá
Atraparon a un hombre implicado en un robo de 300 mil dólares en el Chaco
Bullrich respaldó al policía que baleó al nene de 7 años y culpó a los ladrones
Mandiyú y Victoria definen el Provincial
Corrientes, con el más bajo nivel en matemática en las pruebas Aprender