¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Renaper Lluvia en Corrientes eduardo ledesma pregunta
Renaper Lluvia en Corrientes eduardo ledesma pregunta
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 10 de septiembre de 2025

Por El Litoral

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 07:05

Valdés: “La relación con Nación no es la ideal, no recibí ningún llamado del gobierno"

Juzgan a un hombre por el abuso sexual a una menor en una parada de colectivos

Pasaporte con fallas: a dónde acudir en Corrientes y cuánto tiempo tarda la reimpresión

Corrientes: 100 mm de lluvia dejó campos anegados y productores sacan su ganado a la ruta

Desde el inicio de septiembre, Corrientes tuvo 6 días de lluvia y superó el promedio

La ciudad de Corrientes suma más murales y se consolida como polo artístico

Sorprendieron a cazadores furtivos con armas y carne de animales silvestres en Corrientes

En un vehículo hallaron 84 teléfonos ilegalas por un valor de $66 millones

Desde Corrientes a Grecia: Zannino se prepara para la carrera más extrema del mundo

Corrientes lidera en yaguaretés libres y posiciona a Iberá como destino de naturaleza

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD